Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail ateşkese rağmen Gazze'de motosikleti vurdu, 1 Filistinli öldü, 2 yaralı var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bir motosikleti İHA ile hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana 1538 kişi öldü, 5 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir motosikleti hedef aldı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1538 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 489 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 498'e, yaralı sayısının 175 bin 616'ya yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
Gazze'deki hastaneler karanlığa gömülmek üzere! Sağlık Bakanlığından hayati çağrı

Ülkedeki hastaneler için hayati çağrı! Son ışık da sönmek üzere
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fuhuş ve uyuşturucudan tutuklanan öğretmenle ilgili çarpıcı detay

Tutuklanan öğretmenle ilgili olay iddiası
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı

Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
ABD'den Suudi Arabistan için kritik karar! Ülkedeki personele talimat verildi

ABD, ülkedeki personeline talimat verdi! "Terk edin"
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri çıktı

Tuvalete giren hemşire fark etti, telefondan çıkanlar mide bulandırdı
Nijer'de kaçırılan Avusturyalı ve İsviçreli iki yaşlı kadın Libya'da serbest bırakıldı

Rehin tutulan 2 yaşlı Avrupalı kadın serbest! İlk sözleri o isme
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor