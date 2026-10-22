İsrail ateşkese rağmen Gazze'de motosikleti vurdu, 1 Filistinli öldü, 2 yaralı var

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'ndeki bir sağlık kaynağının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'ta bir motosikleti hedef aldı.

İnsansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1538 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 489 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 841 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edilmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 498'e, yaralı sayısının 175 bin 616'ya yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: AA