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İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

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İsrail'in onaylamasının ardından Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması yarın 09.30'dan itibaren yürürlüğe girecek. İsrail, üç aşamalı olan ve esir takasını içeren anlaşma kapsamında serbest bırakılacak 735 kişinin listesini de yayınladı. Serbest bırakılacaklar arasında El Fetih'e bağlı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Cenin'deki eski komutanlarından Zakaria Zubeidi de bulunuyor.

İsrail, pazar günü yürürlüğe girecek olan Gazze'de ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak kişilerin listesini yayınladı.

CEZAEVİ FİRARINA KARIŞMIŞTI

Üç aşamalı olan ve esir takasını içeren anlaşma kapsamında İsrail Adalet Bakanlığı, hükümet tarafından onaylanan anlaşma kapsamında serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı. Jerusalem Post'un haberine göre, serbest bırakılacaklar arasında El Fetih'e bağlı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın Cenin'deki eski komutanlarından Zakaria Zubeidi de bulunuyor. Zubeidi, 2021 Gilboa Cezaevi firarına karışan mahkumlardan biriydi.

Serbest bırakılacak bir diğer kişi de İsrail'le işbirliği yapmakla suçlanan Filistinli bir kadını öldürmekten müebbet hapis ve ayrıca 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Mahmud Atallah. Diğer isimler arasında 13 kez müebbet hapis cezasına çarptırılan Mervan Barguti'nin yakın yardımcısı Ahmed Barguti de yer alıyor. Barguti ile birlikte 2002 yılında Ramallah'ta tutuklanan Ahmed, El Fetih'in askeri kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları'na silah temin etmekten sorumluydu ve bu tugayların operasyonel komutanı olarak görev yapıyordu.

LİSTEDE HAMAS ÜYELERİ DE VAR

Hamas'ın Silvan Hücresi üyeleri Wael Qassem ve Wisam Abbasi de serbest bırakılacak isimler arasında. Qassem ve Abbasi, 2000'li yılların başında Kudüs'teki Café Moment, Rishon Lezion'daki Sheffield Club ve İbrani Üniversitesi'ndeki Frank Sinatra Kafeteryası'na düzenlenen bombalı saldırılar da dahil olmak üzere onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Haberde, Adalet Bakanlığı'nın mahkumların ilk bölümünün yarın yerel saatle 16.00'dan önce serbest bırakılmayacağına dair açıklamasına da yer verildi.

ANLAŞMA YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Öte yandan, arabulucu ülkelerden Katar'ın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari, ateşkesin yarın (19 Ocak Pazar) 09.30'da başlayacağını bildirdi. el-Ensari, "Bölge halkına tedbirli olmalarını, azami dikkat göstermelerini ve resmi kaynaklardan gelecek talimatları beklemelerini tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı
Kaynak: ANKA / Güncel
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