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İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar

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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürdükleri bir sivilin cesedini tekmeleyerek evin çatısından attığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi. Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.

EVİN ÇATISINDAN AŞAĞI ATTILAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı. Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.

CEP TELEFONUYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ

Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor. Görgü tanıkları ayrıca Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı.

İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel

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Yorumlar (4)

ömer:

SAVAŞ UZAK DEĞİL. HERKES KENDİSİNİ ONA GÖRE HAZIRLASIN

21
3
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Caresi Bedel:

korkak pijler .

16
0
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Alkurt:

Kur'an'ı ana dilde okuyup anlamadıkları sürece bu belalar inananlarin üstünden eksik olmaz. Allah Kurani, okuyun anlayın diyor, bizleri bilmediğimiz bir dilde anlamayarak okumaya zorluyorlar. Istediğiniz kadar İmam hatip açın anlayarak okumadigimiz sürece cilemiz bitmeyecek

2
0
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VEFA:

Akşam müziğin sesini sonuna kadar açmış cis tak cis tak yapa yapa caddede gezen en az on araç görmüşümdür. Hayat devam ediyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor!...

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