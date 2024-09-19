İsrail vahşete doymuyor! Öldürdükleri Filistinlinin cesedini tekmeleyerek çatıdan attılar
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye bomba yağdıran ve on binlerce Filistinliyi katleden İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde öldürdükleri bir sivilin cesedini tekmeleyerek evin çatısından attığı görüntüler ortaya çıktı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen bir Filistinlinin cenazesini tekmeleyerek çatıdan attığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinin Kabatiya beldesine bugün baskın düzenledi. Baskında bir evi kuşatan İsrail askerlerinin saldırısında 3 Filistinli öldü.
EVİN ÇATISINDAN AŞAĞI ATTILAR
Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri 3 Filistinlinin cenazesini bulundukları evin çatısından aşağı attı. Sosyal medyada yer alan görüntüde, 3 İsrail askerinin ölen Filistinlilerin cenazelerinin bulunduğu binanın çatısında olduğu görülüyor.
CEP TELEFONUYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ
Askerlerden birinin ölen Filistinlilerden birinin cenazesini teklemeyerek çatının kenarına ittiği cep telefonu kamerasına yansıyor. Daha sonra bu Filistinlinin naaşı İsrail askerince çatıdan aşağı atılıyor. Görgü tanıkları ayrıca Filistinlilerin naaşlarının İsrail'e ait buldozerlerle olay yerinden götürüldüğünü aktardı.