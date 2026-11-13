İsrail askerlerinin Cenin'deki Ceba baskınında bir Filistinli uyluğundan yaralandı

İsrail askerlerinin Cenin'deki Ceba baskınında bir Filistinli uyluğundan yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Filistin Kızılayı'na göre İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Ceba bölgesine baskın düzenledi ve gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı; bir Filistinli uyluğundan yaralandı. 27 yaşındaki yaralı, hastanede tedavi altına alındı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir Filistinliyi silahla ateş ederek yaraladı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Ceba bölgesine baskın gerçekleştirdi.
Baskın sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanan ve göz yaşartıcı gaz atan İsrail askerleri bir kişiyi uyluğundan yaraladı.
Açıklamada 27 yaşındaki yaralı Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
Kaynak: AA