Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail askerlerinin Cenin'deki Ceba baskınında bir Filistinli uyluğundan yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Filistin Kızılayı'na göre İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Ceba bölgesine baskın düzenledi ve gerçek mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandı; bir Filistinli uyluğundan yaralandı. 27 yaşındaki yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde bir Filistinliyi silahla ateş ederek yaraladı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri, Cenin'in güneyindeki Ceba bölgesine baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanan ve göz yaşartıcı gaz atan İsrail askerleri bir kişiyi uyluğundan yaraladı.

Açıklamada 27 yaşındaki yaralı Filistinlinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
Ebola kabusu büyüyor! 5 bin 400 kişi öldü, ölenlerin üçte biri çocuk

Ölüm saçan salgında korkunç bilanço! Ülke mezarlığa döndü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa13

Arda için canlı yayında yapılan yorum olay oldu: O çocuğa...
Hande Erçel yine yaptı yapacağını! Yeni hali hayranlarını ikiye böldü

Ünlü oyuncunun son hali olay oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
Fatih Terim 83 bin TL'lik hesabı böyle kapattı! Herkes şaşkın26

Yedi içti, hesap gelince cüzdana değil kaleme sarıldı

Netanyahu'nun İran'daki ikizinden olay espri: Maaş ödemiyorlardı, ben de ayrıldım

Netanyahu'nun ikizi öyle bir ülkede ortaya çıktı ki! Esprisi bomba
İkna odalarıyla anılan İstanbul Üniversitesi'nde bir ilk: Başörtülü rektör yardımcısı atandı16

Nereden nereye! İstanbul Üniversitesi'nde bir ilki gerçekleştirdi

2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi

Ulaşımı değiştirecek proje! 2,5 saatlik yol 35 dakikaya inecek
Bursa'da lodos: Öğrencinin kapanan kapıya sıkışan parmağı koptu

Okulda korkunç olay! Öğrencinin parmağı koptu