İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentine düzenlediği baskında açtığı ateş sonucu Filistinli bir genç ağır yaralandı.

İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistin Kızılayı ve Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamalarda, söz konusu baskında İsrail askerlerinin Filistinli bir genci ateş açarak karnından yaraladığı belirtildi.

Durumu ağır olan Filistinlinin Beyt Cala Hastanesinde ameliyata alındığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.