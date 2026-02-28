Haberler

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki saldırılarında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınları sırasında bir kişi yaşamını yitirirken, biri ağır 2 kişi yaralandı. Filistin haber ajansına göre saldırılar devam ediyor.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştirdiği baskın ve saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın farklı kentlerindeki baskınlarını bugün de sürdürdü.

İsrail ordusu El Halil'in güneyindeki Dura kasabasına düzenlediği baskında, ateş açarak bir genci karnından ağır şekilde yaraladı.

Beytüllahim'in güneyindeki El-Hıdr kasabasına düzenlenen baskında da 16 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerince sırtından vuruldu.

İsrail ordusunun 25 Şubat'ta El Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta kasabasına düzenlediği baskın sırasında ağır şekilde yaraladığı İsmail Kısiyye de bugün hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
