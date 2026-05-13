İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Dura beldesine düzenlediği baskında onlarca Filistinliyi gözaltına aldı ve sorguya çekti.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Dura beldesine askeri araçlarla baskın düzenlediğini, Filistinlilerin evlerine girerek arama yaptığını ve evlerdeki eşyalara zarar verdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, askerlerin avukat Mutez Ebu Arkub'u gözaltına aldığını, ayrıca en az 21 Filistinliyi de gözaltına alarak geçici gözaltı merkezine dönüştürülen evlerde saatlerce sorguladığını aktardı.

Filistinlilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin bölgeden çekildiği sırada belde sakinlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, bazı Filistinlilerin gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin evlere düzenlediği baskınlar ile bazı evlerin geçici gözaltı merkezine dönüştürülmesi yer aldı.

Başka görüntülerde ise sorguların ardından gözaltına alınan Filistinlilerin serbest bırakıldığı görüldü.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da İsrail ordusunun baskın, gözaltı, silahlı saldırı ve aşırı güç kullanımını içeren operasyonlarında son dönemde artış yaşanırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarının da yoğunlaştığı belirtiliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1155 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.