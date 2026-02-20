Haberler

İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı. 8 Ekim 2023'ten bu yana bölgede baskınlar ve gözaltılar belirgin şekilde arttı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim ve Selfit kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Filistinlilerin evlerine düzenlenen baskınlarda biri çocuk 14 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1100'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
