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İsrail'den Ramallah'a Baskın: Çok Sayıda Filistinli Gazdan Etkilendi

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İsrail güçleri Batı Şeria'daki El-Mugayyir köyüne baskın düzenledi, göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Çocuklar dahil çok sayıda Filistinli etkilendi. BM, bölgede İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin arttığını bildiriyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Mugayyir köyüne baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mugayyir köyünün kuzeybatısındaki Şab el-Luz Mahallesi'ne saldırarak bazı evlere zorla girmeye çalıştı.

Saldırının ardından bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçlerinin ise göz yaşartıcı gaz bombaları kullanması sonucu, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli gazdan etkilendi.

Haberde, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki köy ve beldelerin İsrail ordusunun yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli saldırı ve ihlallerine maruz kaldığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddetinin "benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığı uyarısında bulunmuştu.

BM, 2026'nın başından bu yana yaklaşık 260 Filistinli topluluğu hedef alan 1430'dan fazla saldırı belgelendiğini, yıkım ve tahliyelerle birlikte yaklaşık yarısı çocuk 3 bin 800 Filistinlinin yerinden edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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