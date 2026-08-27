İsrail Kuneytra'da Baskın Düzenledi

İsrail güçlerinin, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinin kuzey kırsalında bir eve baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail askerleri Kuneytra'nın kuzey kırsalında yer alan Terence köyüne karadan girdi.

Haberde, köydeki bir eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin adreste arama yaptığı ifade edilirken, olaya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ve Dera illeri, sık sık İsrail güçlerinin karadan sızma, baskın, arama, gözaltı ve askeri kontrol noktaları oluşturma gibi ihlallerine sahne oluyor.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları 18 Ağustos gecesi de Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 hava saldırısı düzenlemiş, altyapıda ağır hasar meydana gelmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkesinin bazı devletlerin katılımıyla İsrail ile bir güvenlik anlaşması imzalamak için çalıştığını belirterek, "Anlaşma başarılı olursa, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki haklarından taviz verilmeksizin kapsamlı bir barışın önü açılacak." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, 1967'den bu yana Suriye'nin Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor.

Baas rejiminin 2024 sonlarında devrilmesinin ardından İsrail, 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü ilan ederek Suriye tarafındaki tampon bölgeyi ve Şeyh Dağı'nın (Cebel eş-Şeyh) Suriye kesimi dahil stratejik noktaları işgal etmişti.

Kaynak: AA