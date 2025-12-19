İsrail askerleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 3 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti ile Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasında 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeyindeki Celezun Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinlilere saldırıda bulunan İsrail askerleri 2 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ram kasabasındaki Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalışan bir Filistinli de askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 arasında 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken binlercesi de gözaltına alındı.