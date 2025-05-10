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İsrail Askerleri Ramallah'ta 1 Filistinliyi Gerçek Mermiyle Yaraladı

İsrail Askerleri Ramallah'ta 1 Filistinliyi Gerçek Mermiyle Yaraladı
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İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği baskında 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Baskın sırasında yaşanan çatışmalarda Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Bu olay, 7 Ekim 2023'ten bu yana artan saldırıların bir parçası.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 1 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne baskın düzenledi.

Gerçek mermi ve gaz bombalarıyla Filistinlilere ve evlerine saldıran İsrail askerlerine Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Baskın sırasında 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu takip eden Filistin Bilgi Merkezinin (Mu'ta) 9 Mayıs'ta yayınladığı raporda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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