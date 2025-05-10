İsrail Askerleri Ramallah'ta 1 Filistinliyi Gerçek Mermiyle Yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde 1 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nebi Salih köyüne baskın düzenledi.

Gerçek mermi ve gaz bombalarıyla Filistinlilere ve evlerine saldıran İsrail askerlerine Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Baskın sırasında 1 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki durumu takip eden Filistin Bilgi Merkezinin (Mu'ta) 9 Mayıs'ta yayınladığı raporda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki baskınlarda 1000'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.