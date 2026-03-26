Haberler

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi alıkoydu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli gence ateş açtığı ve ardından genci alıkoyduğu bildirildi. Olayda gencin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir tim, Filistin plakalı 2 araçla Nablus'un El-Besatin Mahallesi'ne sızdı.

Özel timdeki askerler, Filistinli bir gencin kullandığı araca önce ateş açtı ardından genci alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.

Filistinli gencin sağlık durumunun bilinmediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor

Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Trump'tan, 'İran savaşı feci bir hata' diyen Steinmeier'e yanıt

Trump, Avrupa'nın lokomotifiyle köprüleri atıyor! Yanıtı sert oldu
Kız öğrenci, tartıştığı akranını yere yatırıp ayağıyla yüzüne bastı

Gençlik nereye gidiyor böyle?

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti