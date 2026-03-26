İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi alıkoydu
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinli gence ateş açtığı ve ardından genci alıkoyduğu bildirildi. Olayda gencin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli bir gence ateş açtığı, ardından alıkoyduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın görgü tanıklarından aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı özel bir tim, Filistin plakalı 2 araçla Nablus'un El-Besatin Mahallesi'ne sızdı.
Özel timdeki askerler, Filistinli bir gencin kullandığı araca önce ateş açtı ardından genci alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü.
Filistinli gencin sağlık durumunun bilinmediği aktarıldı.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu