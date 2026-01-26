Haberler

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 5 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında, İsrail askerleri 5 Filistinliyi darbederek yaraladı. Filistin Kızılayı, yaralıların tedavisi için hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 5 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'taki Balata Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Evleri basan ve arama yapan İsrail askerleri, eşyalara da zarar verdi.

İsrail güçleri, baskın sırasında Filistinli bölge sakinlerini darbetti.

Filistin Kızılayı, sağlık ekiplerinin Balata Kampına baskın sırasında İsrail askerlerinin saldırısına uğrayan 5 Filistinliye müdahale ettiğini aktardı.

Yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
