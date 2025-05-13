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İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti

İsrail Ordusu Lübnan sınırını ihlal etti
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İsrail ordusuna ait tank ve zırhlı araçlar, Lübnan'ın güney topraklarını ihlal ederek bölgeye girdi. Bu durum, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail Ordusu askerlerinin tank ve zırhlı araçlarla Lübnan'ın güney topraklarını ihlal ettiği bildirilirken; yapılan ateşkes anlaşmasını ihlal edildiği ifade edildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusuna ait 2 tank ve 5 zırhlı aracın, güneydeki Lehlah bölgesine girdiği belirtildi.

LÜBNAN ORDUSU'NA 100 METRE KADAR YAKLAŞTI

Tank ve zırhlı araçlarla sınır hattını geçen İsrail askerlerinin Sur kentine bağlı Alma eş-Şab beldesi yakınlarında konuşlu Lübnan ordusuna 100 metre kadar yaklaştığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, İsrail askerlerinin iş makineleriyle bölgede topraktan bariyer ve çukurlar oluşturduğu ifade edildi.

İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği vurgulanan haberde, İsrail keşif uçaklarının da aynı dakikalarda bölgede uçuşlar yaptığına işaret edildi.

SİREN SESLERİ ÇALDI

NNA'daki haberde, İsrail ordusuna ait helikopterlerinin de sınır bölgesine yakın beldelerin üzerinde uçuşlar yaptığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait bazı noktalarda siren seslerinin çaldığı kaydedildi.

ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BM Güvenlik Konseyi, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
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