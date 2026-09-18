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İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyindeki sınır beldesinde evlerde arama yaptı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Merceyun ilçesine bağlı Deyr Mimas'ta bazı evlerde arama yaptığı belirtildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Merceyun ilçesine bağlı Deyr Mimas'ta bazı evlerde arama yaptığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail askerleri Deyr Mimas beldesinin dış kesimlerine doğru ilerleyerek Lübnan ordusunun yeni oluşturduğu askeri noktanın yakınındaki kavşağa ulaştı.

İsrail ordusu, beldenin iç girişinde konuşlandığı noktanın çevresine 6 ses bombası attı.

Habere göre, İsrail askerleri daha sonra beldedeki bazı evlerde arama yaptı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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