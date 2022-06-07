İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi - Haberler

İsrail askerleri Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi
AA - Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel
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Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden detaylar Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesinden görüntüler RAMALLAH - İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinden detaylar
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atarak karşılık vermesinden görüntüler RAMALLAH - İsrail askerleri Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı.
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel