İsrail askerleri, işgal altındaki El-Halil'de bir Filistinliyi öldürdü

Güncelleme:
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde, araçlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtıkları bir Filistinlinin hayatını kaybettiği, cesedine de el konulduğu bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, "Dün gece El-Halil'de işgal güçleri tarafından şehit edilen 58 yaşındaki vatandaş Şakir Felah Ahmed el-Cabari'nin (58) öldürüldüğü ve naaşına el konulduğu bildirildi." açıklamasında bulundu.

Resmi Filistin'in Sesi radyosu da gece İsrail askerlerinin El-Halil'de bir Filistinli erkeği vurarak yaraladığını, ardından gözaltına aldığını duyurmuştu.

Filistin resmi televizyonunda yer alan haberde ise İsrail askerleri, yaralanan Filistinliye ulaşmak isteyen ambulansın bölgeye girişini engellediği belirtilmişti.

Ordudan yapılan açıklamada da söz konusu olayda araçlı saldırı girişimi yapıldığı iddia edilmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına başlamasından bu yana Batı Şeria'da da gerilimi tırmandırıyor. Bu süreç boyunca baskınlar, yaygın gözaltılar, mülk tahribatı ve Yahudi yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesi dikkati çekiyor.

Filistin resmi verilerine göre, gerilimin başladığı tarihten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillierin Batı Şeria'daki saldırılarında en az 1106 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

