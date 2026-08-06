İsrail, Batı Şeria'da Filistinliye ait evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle yıktı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri El Halil kentindeki Birin köyüne baskın düzenledi.

WAFA'ya konuşan Filistinli aktivist Ferid Burkan, İsrail askerlerinin düzenlediği baskın sırasında "ruhsatsız inşa edildiği" bahanesiyle buldozerlerle Filistinlilere ait bir evi yerle bir ettiğini söyledi.

Burkan, yıkılan evin Filistinli Hamza Gays'a ait olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu dün Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Filistinlilere ait 3 evi yıkmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin temmuz ayının başında yayımladığı rapora göre, İsrail, 2026'nın ilk 6 ayında Filistinlilere ait 740 yapıyı yıktı.

Yıkımlardan 546'sı çocuk olmak üzere 923 Filistinli etkilendi. Aynı dönem İsrail makamları 254 yapı hakkında da yıkım kararı çıkardı.

Kaynak: AA