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İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenledikleri ortak baskında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenledikleri ortak baskında bir Filistinli gerçek mermiyle yaralandı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un batısındaki el-Cuneyd beldesine baskın düzenledi.

Baskına tepki gösteren Filistinlilere saldıran İsrailli işgalciler ile onlara koruma sağlayan askerler, bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak yaraladı.

İsrail askerleri ayrıca bölgede yoğun bir şekilde göz yaşartıcı gaz kullandı. Aralarında çocukların da bulunduğu Filistinli belde sakinleri gazdan etkilendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre, söz konusu dönemden bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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