İsrail askerleri, Gazze sahilinde bir balıkçıyı yaraladı
İsrail ordusuna ait hücumbotlardan açılan ateş sonucu Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli bir balıkçı yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Refah kenti açıklarında balıkçılara ateş açtı.
Sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinliyi hastaneye ulaştırdı.
İsrail ordusuna ait topçu birlikleri ise Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzey kesimlerini bombaladı.
Kaynak: AA / Ramzi Mahmud