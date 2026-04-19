Gazze'deki soykırıma katılan İsrail askerlerinden "canavar gibi hissediyoruz" itirafı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı soykırımda görev alan ve masum Filistinlilerin öldürüldüğü ya da işkenceye maruz bırakıldığı anlara tanıklık eden İsrail askerleri, Gazze'de yaşananları aktarırken bir "canavar" gibi davrandıklarını itiraf etti.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katılan ve ruhsal sorunlar yaşayan İsrail askerleriyle konuştu.

Gazze'de binlerce Filistinli sivilin öldürüldüğü ve işkenceye maruz bırakıldığı olaylara tanıklık eden askerlerin ifadelerine yer verilen haberde, İsrail askerlerinin yaşananları çevrelerine anlatmaktan çekindikleri ve her an yaptıklarının sonuçlarına ilişkin endişe içinde yaşadıkları aktarıldı.

"Filistinli yaşlı bir adam ile üç çocuktu, deli gibi ateş açtık"

Habere göre, Aralık 2023'te Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta görev yapan "Yuval" takma adlı bir asker, Selahaddin Caddesi yakınlarında insansız hava araçları (İHA) ile tespit edilen bir grup Filistinliye "deli gibi ateş açtıklarını" ifade etti. Yuval, "Yaşlı bir adam ve üç çocuktu, belki de ergen yaştaydılar. Hiçbiri silahlı değildi. Bedenleri kurşunlarla delik deşik olmuştu; iç organları dışarıya akıyordu." itirafında bulundu.

Yuval, olayın ardından gelen tabur komutanının, ölen Filistinli sivillerin cenazelerine tükürüp, "İsrail'e bulaşanların sonu budur..." diye bağırarak küfürler savurduğunu anlattı.

"Kendimi bir canavar gibi hissediyordum"

Bu olaya sessiz kaldığını, terhis olduğunda ise arkadaşlarının ona "kahraman" dediğini belirten Yuval, "Ama kendimi bir canavar gibi hissediyordum." diye konuştu.

Gazze'deki tünellerde kullanılan özel yöntemlerin kendisine Holokost'u hatırlattığını dile getiren Yuval, Şifa Hastanesi'ndeki katliamın ardından ise bütün bölgeyi ceset kokusu sardığını aktardı.

Filistinli siviller öldürülüp iş makineleriyle gömüldü

"Maya" takma adlı İsrailli kadın asker de Gazze'de masum Filistinlilerin öldürülmesine şahit olduğunu, gazeteden okusa "haykırıp ağlayacağı türden şok edici olaylar" yaşadığını söyledi.

Gazze'nin güneyinde yaşanan bir olayda, 5 Filistinlinin "geçmeleri yasak" bir bölgeye girdiğini ve tabur komutanının silahlı olup olmadıklarını teyit etmeksizin ateş emri verdiğini aktaran Maya, söz konusu Filistinlilere tanklardan ateş açıldığını belirtti. Maya, birkaç saat sonra da bölgeye giderek ölen Filistinli sivilleri iş makinesiyle gömdüklerini anlattı.

Saldırıdan sağ kurtulan Filistinliye karakolda ağır işkence

Maya, sağ kalan tek Filistinlinin ise karakola getirilerek yoğun işkencelere maruz bırakıldığını, bir askerin bu Filistinlinin üzerine tuvaletini yaptığını ve kendisi dahil tüm askerlerin ise olaya kahkahalarla güldüğünü anlattı.

Maya, sivilde kendisinin ahlaklı görünen ve mültecilere gönüllü yardım için protestolara katılan bir İsrailli olduğunu dile getirdi.

İsrail ordusu, öldürdüğü sivili "terörist" diye bildirdi

Maya ile aynı karakolda görev yapan "Yehuda" takma isimli asker ise karakola bir Filistinlinin yaklaştığını, yola çıkıp onu yakaladıklarında söz konusu Filistinlinin ellerini havaya kaldırmasına rağmen bir subayın herhangi bir sorgulama yapılmadan silahsız kişiye ateş açılması talimatı verdiğini söyledi.

Yehuda, daha sonra karargaha "olayda bir teröristin öldürüldüğü" bilgisinin geçildiğini aktardı.

Haberde ayrıca, bazı askerlerin anlattığına göre, Filistinlilerin canlı kalkan olarak kullanıldığı ve evlerde yağmalama yapıldığı kaydedildi.

Gazetede, bir İsrail askerinin şu ifadelerine yer verildi:

"Filistinlilerin evlerine girerdik, insanlar yıkımdan zevk alırdı. Askerlerin elektrikli aletleri, altın kolyeleri, nakit parayı, her şeyi aldığını gördüm. Bazıları tüm Arapların Nazi olduğunu ve Nazilerden çalmanın bir lütuf olduğunu söylüyordu."

İsrailli pilotlar, yaptıkları katliamlar sonrası görevden alınmak istedi

Tel Aviv'de hava saldırılarını planlayan bir birimde görev yapan "Ran" takma isimli asker ise, "Onlarca, bazen daha fazla sivilin ölümüne yol açacağını bildiğimiz saldırıları planlıyor ve onay alıyorduk." dedi.

Gazze'de olanların kendileri için "çocukların öleceği bir saldırı planından kısa süre sonra Tel Aviv'de hamburger yemeye gidecek kadar normal bir şey" haline geldiğini dile getiren Ran, İsrail'in 18 Mart 2025'te ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yeniden yoğun saldırılara başladığı gecenin bir kriz anı olduğunu belirtti.

Çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinlinin İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği gece görevini bırakmaya karar verdiğini söyleyen Ran, yalnızca kendisinin değil, o gece çok sayıda İsrailli pilotun da yaşananlar sonrasında görevden ayrılmak istediğini belirtti. Ran, İsrail Hava Kuvvetlerinin bu talepleri kabul ettiğini ancak durumun gizli tutulmasını istediğini aktardı.