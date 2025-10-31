Haberler

İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler

İsrail ateşkes dinlemiyor! Bir Filistinliyi daha öldürdüler
Güncelleme:
İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ateşkese rağmen açtıkları ateş sonucu bir Filistinliyi öldürdü. Gün boyunca devam eden saldırılarda ölen Filistinli sayısı 5'e ulaştı.

  • İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ateş açtı.
  • Bir Filistinli İsrail ordusunun ateşi sonucu hayatını kaybetti.
  • Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı.

İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, ateşkese rağmen ateş açtı. İsrail ordusunun açtığı ateşte bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze'de saldırı düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da ateş açtı.

BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti. Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinden bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 5'e çıktı. Söz konusu Filistinlilerden birinin, daha önceki bir saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve 2 sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybederken, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamdan 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Garantörler ne halt ediyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
