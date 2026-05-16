İsrail askerleri, El Halil'deki baskında kapattıkları yoldan çocukların dahi geçişine izin vermedi
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskını sırasında yolları kapatarak çocuklar dahil kimsenin geçişine izin vermedi. Askerler, Filistinli çocukları silah doğrultarak bölgeden uzaklaştırdı.
Çok sayıda İsrailli, İsrail askerlerinin koruması altında kentin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi.
İsraillilerin geçtiği yerleri insan trafiğine kapatan askerler, sokakta gezen Filistinli çocukları sert bir şekilde uyararak ve bazen silah doğrultarak bölgeden uzaklaştırdı.
Askerlerin koruması altında bölgeden geçen İsrailliler, kimi zaman ıslık çaldı ve alkış tuttu.