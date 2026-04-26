Haberler

İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında 1 Filistinliyi yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) yakınında 1 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli bir gencin bacağından yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşanması göze çarpıyor.

Öte yandan Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah ve El-Bire kentlerinde Filistinlilerin araçlarına saldırdı.

Ramallah'ın doğusundaki Deyr Dibvan kasabasının ana girişi ile El-Bire kentinin kuzey girişinde İsrailliler, Filistinlilerin araçlarına taş atarak bazılarının camlarını kırdı. Söz konusu saldırılarda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalle yanarken onlar derbiyi izledi

Mahalle yanıp kül olurken onlar televizyona kilitlendi
