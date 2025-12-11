İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir doktoru yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde, İsrail askerleri bir doktora ateş açarak uyluğundan yaraladı. Olay, taziye evinden çıkan doktorun hedef alınmasıyla gerçekleşti ve yaralı doktor hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinde bir doktoru ateş açarak yaraladı.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampında taziye evinden çıkan bir doktora ateş açtı.
Uyluğundan yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel