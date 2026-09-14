İsrail askerleri Batı Şeria'da bir kişiyi yaraladı, 17 Filistinliyi de gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine sabah saatlerinde düzenledikleri baskınlarda Filistinli bir genci yaraladığı, 17 kişiyi de gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusuna bağlı askerler, Batı Şeria'nın El-Halil, Tubas, Beytüllahim, Nablus ve Cenin kentlerinde evlere baskınlar düzenledi.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinin batısında yer alan Beyt Ula beldesine düzenledikleri baskın sırasında, arabasıyla seyir halindeki Filistinli bir gence arkadan ateş açtı.

Yaralanan genç tedavi amacıyla bir sağlık merkezine getirildi. Daha sonra olay yerine gelen İsrail askerleri Filistinli gencin arabasını kasıtlı olarak ateşe verdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 7, Beytüllahim ve El-Halil'de dörder, Tubas ve Nablus'ta ise birer olmak üzere toplam 17 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 340'ı çocuk, 92'si kadın olmak üzere yaklaşık 9 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA