İsrail askerleri, Kurban Bayramı arifesinde işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, Kurban Bayramı arifesinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Kampı'nda bir Filistinliyi öldürdü. Filistin Kızılayı cenazeyi hastaneye götürdü. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırı ve baskınlar arttı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Kampında ateş açarak bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin Kızılayı, 30 yaşındaki Filistinlinin cenazesini kamptan teslim alarak Cenin Devlet Hastanesine götürdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
