Haberler

Batı Şeria'da İsrail Ateşi: 3 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Kermel bölgesinde İsrail askerlerinin bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli kadın ve 1 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Kermel bölgesinde İsrail askerlerinin bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli kadın ve 1 kız çocuğu yüzlerinden yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail askerleri, Kermel beldesine baskın gerçekleştirdi.

Beldenin çevresi ve yollara konuşlanan İsrail askerleri yoldan geçen araçlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu araçlarında ilerlerken saldırıya uğrayan 2 Filistinli kadın ve küçük 1 kız çocuğu başından ve yüzünden ağır yaralandı.

WAFA'ya konuşan Kermel Belediye Başkanı ve yaralılardan birinin eşi Kasım Ebu Arram, eşinin bir arkadaşıyla düğünden döndüğü sırada İsrail güçlerinin herhangi bir uyarı yapmadan ateş açtığını söyledi.

Eşi Sena Ebu Arram (58) ve kız çocuğu Lana el-Harvaş'ın (14) yüzlerinden vurulduklarını belirten Ebu Arram, yaralarının oldukça ciddi olduğunu kaydetti.

Ebu Arram, eşinin arkadaşı Dua el-Harvaş'ın (30) ise yüzüne şarapnel isabet ettiğini ve yaralandığını ifade etti.

Kaynak: AA
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı

Rojin'le ilgili korkunç iddiaya adli tıp son noktayı koydu
Gaziantep'te korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Bir anlık dikkatsizlik faciaya dönüştü: 2 ölü, 4 yaralı
İBB Davası'nda 'rüşvet' itirafı! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı

Bu ifade çok baş yakacak! Paraların gittiği isimleri tek tek saydı
Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!

Ünlü Oyuncu Devrim Özkan'dan Yaz Pozları!
Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

Telefonda söyledikleri ekipleri harekete geçirdi: Dehşet veren itiraf!
40 yaşını göremem diyordu! Casey King, 272 kilo verip bambaşka biri oldu

Görenler tanıyamıyor! Tam 272 kilo verdi

Sakal gitti, saçlar değişti! Cem Yılmaz'ı görenler tanımakta zorlandı

Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı