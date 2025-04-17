İsrail Askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Öldürdü
İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Osarin beldesinde gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 1 Filistinli yaralandı. Filistin kaynakları, olayın detaylarını paylaştı.
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2 Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi de yaraladı.
Filistinli kaynaklar, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Osarin beldesinde Filistinlilere ateş açtığını belirtti.
Filistin makamlarından saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Osarin beldesi yakınında "yoldan geçen araçlara taş attığı" iddia edilen 3 Filistinliye ateş açtığı aktarıldı.
İsrail askerlerinin saldırısında 2 Filistinlinin öldüğü, bir Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel