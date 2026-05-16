İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu silahla yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'e bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu silahla yaraladı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarındaki El-Mahcer bölgesinde 17 yaşındaki bir çocuğu el ve uyluğundan vurdu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayılmıştı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.