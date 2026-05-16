Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu silahla yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 yaşındaki bir Filistinli çocuğu el ve uyluğundan vurarak yaraladı. Saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı, 50 binden fazla kişi yerinden edildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'e bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinli bir çocuğu silahla yaraladı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'ya yönelik saldırıları sürüyor.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail askerleri, Nur Şems Mülteci Kampı yakınlarındaki El-Mahcer bölgesinde 17 yaşındaki bir çocuğu el ve uyluğundan vurdu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önce Cenin Kampı'nda başlayan saldırılar, daha sonra Tulkerim ve Nur Şems kamplarına yayılmıştı.

Söz konusu saldırılar sonucu yüzlerce ev yıkıldı ve 50 binden fazla Filistinli yerinden edildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

İsrail'de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı

Ülkede korku yaratan patlamanın sebebi bambaşka çıktı

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor

'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi
İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü