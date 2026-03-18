İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 16 Filistinli kadını gözaltına aldı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Kalkilya'da 16 Filistinli kadını gözaltına aldığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Kalkilya kenti ve bazı beldelerine baskınlar düzenledi.

Evlerde arama yapan İsrail askerleri baskınlar sırasında 16 kadını gözaltına aldı.

Filistinli kadınların çoğunun serbest bırakılan veya tutuklu Filistinlilerin eşleri ya da hayatını kaybeden Filistinlilerin anneleri olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1118 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 700'den fazla kişi yaralandı, 22 bine yakın Filistinli gözaltına alındı.