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Batı Şeria'da İsrail baskını: 14 yaşındaki çocuk vuruldu, 5 Filistinli gözaltına alındı

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İsrail askerleri Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi; 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğsünden vuruldu. Ayrıca Tubas, Nablus ve Beytüllahim'de beş Filistinli gözaltına alındı. Mesafir Yatta ve Burka'da araçlar ve zeytin ağaçları ateşe verildi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 14 yaşındaki bir Filistinli çocuğu göğsünden vurarak yaraladı, 5 Filistinliyi ise gözaltına aldı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin Zebabde beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki bir Filistinli çocuk göğüs ve sırt bölgesinden vurularak yaralandı.

İsrail askerleri, Cenin'deki Vadi İzzeddin bölgesi ile Arap Amerikan Üniversitesi çevresine de baskın düzenledi. Filistinli İbrahim el-Beytavi, evine zorla giren İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Batı Şeria'nın Tubas kentinde 22 yaşındaki Velid Müeyyed Savvafita evine düzenlenen baskının ardından İsrail güçlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri Nablus'un Kafr Kalil köyünde Vasim Mansur ve oğlu Halid'i, Beytüllahim'in güneyindeki Ümmü Selmune köyünde ise 26 yaşındaki Murad Cihad Hayyan'ı gözaltına aldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, araçları ve ağaçları ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ise El Halil'in güneyindeki Mesafir Yatta'da bir taş ocağındaki ağır araçları, Ramallah'ın kuzeybatısındaki Burka köyünde de asırlık zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik baskın, saldırı ve gözaltılarda ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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