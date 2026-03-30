İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşte 1 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Harsa köyünde bir Filistinliye ateş açarak öldürdü. Yaralı haldeki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesine izin verilmeden olay yerinde yaşamını yitirdi.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneybatısındaki Harsa köyünde ateş açtığı 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın güvenlik ve yerel kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerleri sabaha karşı Dura beldesine bağlı Harsa köyü kavşağında Remzi Abdulhakim el-Avavide'ye ateş açtı.
Kaynaklar, İsrail askerlerinin yaralı halde yerde kalan Avavide'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmasına izin vermediğini, ambulansların anahtarlarına el koyduğunu ve gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.
İsrail güçlerinin, Avavide'nin cenazesini daha sonra bilinmeyen bir yere götürdüğü kaydedildi.