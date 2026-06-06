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İsrail askeri ile gaspçıların, Nablus'ta Filistinlilere saldırdığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

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Batı Şeria'daki Huvara beldesinde bir İsrail askerinin Filistinlilere yumruklu saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. İsrail ordusu, asker hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Huvara beldesinde bir İsrail askerinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile Filistinlilere saldırdığı görüntüler ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tam teçhizatlı bir İsrail askerinin yerdeki iki Filistinliden birini defalarca yumrukladığı görüldü.

Bir pikapın arkasında yüzleri maskeli şekilde Huvara'ya baskın düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail askerinin iki Filistinli'ye saldırmasının ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar görüntülere yansıdı.

İsrail ordusundan görüntülerin ortaya çıkmasının ardından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile Filistinlilere saldıran askerin tespit edilmesinin ardından hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı ileri sürüldü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden Nablus'ta baskınlar

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaralanmıştı.

Nablus'a bağlı Havara beldesini de basan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, beldedeki Belediye binası ve bazı Filistilinlilerin evlerine saldırmıştı.

Filistin Kızılayı, Nablus'un güneyindeki Huvara beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin ayağından yaralandığını duyurmuştu.

Açıklamada İsrail ordusunun, bir ambulansı alıkoyduğu, ambulanstaki sağlık ekibine saldırdığı ve ardından aracı dağlık bir alanda terk ettiği de kaydedilmişti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, yerleşimci İsrailliler, saldırı sırasında bir araba ve bisikletin yanı sıra Filistinlilere ait 35 koyunu da çalmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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