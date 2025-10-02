İsrail Askeri Gemileri Filoya Müdahale Etti

Küresel Sumud Filosu'ndaki Suelle gemisinde yer alan İskoç aktivist James (Jim) Hickey, İsrail askeri gemilerinin filodaki gemilere su sıktığını, ancak durdurulana kadar Gazze'ye doğru yol almayı sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından AA muhabirine telefonla açıklamalarda bulunan Hickey, İsrail gemilerinin çevrelerinde dolaştığını söyledi.

Filodaki bazı gemilerin durdurulduğunu ve üzerine çıkıldığını kaydeden Hickey, diğer gemilere ise dur çağrısı yapıldığını ve su sıkıldığını aktardı.

Hickey, filoya su sıkarak müdahale eden İsrail gemilerinin durana kadar su sıkmaya devam edeceği açıklaması yaptığını da bildirdi.

Filodaki gemilere İsrail'in Usdud (Aşdod) limanına gitme ve insani yardımları orada boşaltma çağrısı yapıldığını da kaydeden Hickey, yardımların boşaltılması halinde İsrail'den sınır dışı edilecekleri bilgisinin kendilerine verildiğini ifade etti.

Hickey, şu an Gazze'ye doğru yolculuklarına devam ettiklerini, durdurulana kadar da yol almayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.