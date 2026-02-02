Haberler

İsrailli aşırı sağcı Bakan, "Hamas'a 2 ay içinde dağılması için ültimatom verileceğini" ileri sürdü

İsrail'in maliye bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Barış Kurulu'nun Hamas'a iki ay içinde hareketi dağıtması için ültimatom vereceğini öne sürdü. Smotrich, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının Hamas'ın sonlandırılması ile ilgili olduğunu belirtti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Barış Kurulu'nun "Hamas'a 2 ay içinde hareketi dağıtılması için ültimatom vereceğini" iddia etti.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Bakan Smotrich, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler adına düzenlenen konferansta yaptığı konuşmasında, Barış Kurulu'nun ilerleyen günlerde "Hamas'a 2 ay içinde kendisini lağvetmesi için ültimatom vereceğini" öne sürdü.

Smotrich, Hamas'ın ültimatoma yanıt verip vermeyeceğine ilişkin soruya, Gazze'de Hamas'ın askeri, sivil veya idarede bulunmaması şartında ısrarcı olacaklarını savundu.

İsrailli Bakan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının Hamas'ın sonlandırılması ve Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını ifade ederek, Hamas'ın ateşkesten faydalandığını ve Gazze'de kontrolü yavaş yavaş yeniden sağladığını iddia etti.

Smotrich, İsrail ordusunun Gazze'nin yarısından fazlasında işgalini sürdürdüğünü, "her türlü hareket özgürlüğüne sahip olduklarını" ileri sürdü.

Hamas, 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesini istediğini sık sık duyursa da İsrail yönetimi çeşitli bahanelerle süreci aksatmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
