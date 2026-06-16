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İsrailli bakan, ABD-İran mutabakatına bağlı olmadıklarını iddia etti

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İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, ABD-İran mutabakatına bağlı olmadıklarını ve Lübnan’a saldırıların devam edeceğini açıkladı. ABD Büyükelçisi Leiter de benzer bir paylaşım yaparak işgalin süreceğini savundu.

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch, ülkede büyük tartışmaya yol açan ABD- İran mutabakatına bağlı olmadıklarını ileri sürdü.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, Kisch, Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini söyledi.

Kisch, "ABD- İran mutabakatına bağlı değiliz. İsrail'in çıkarlarını koruyacağız." iddiasında bulundu.

Öte yandan İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından benzer bir paylaşım yaptı.

Leiter, Lübnan'ın güneyindeki işgali sürdüreceklerini savundu.

ABD ile İran arasında varılan mutabakata göre, "Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sona erdirildiği" belirtilmişti.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da işgali sürdüreceklerini ve bu ülkeye yönelik saldırıları devam ettireceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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