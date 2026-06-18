İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar ile AB Yüksek Temsilcisi Kallas Arasında "Apartheid" Krizi... Sa'ar, Kallas ile İlişkileri Kestiğini Açıkladı

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın İsrail'i "apartheid" rejimiyle karşılaştırdığı iddialarını yalanlamaması nedeniyle diplomatik ilişkileri askıya aldığını açıkladı. Sa'ar, Kallas'ın diyalog çağrısına "İftirayı ya üstlenin ya reddedin" yanıtını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Sa'ar, "Kallas'ın Meksika ziyareti sırasında İsrail'i geçmişteki ırkçı Güney Afrika rejimiyle (apartheid) kıyasladığı yönündeki iddialara net bir yalanlama getirmemesi üzerine, AB Yüksek Temsilcisi ile tüm diplomatik ilişkileri kestiğini" duyurdu.

SA'AR: "KALLAS İLE TÜM İLETİŞİMİ KESİYORUM"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ın uzun süredir İsrail'e karşı "saplantılı ve adaletsiz" bir tutum içinde olduğunu savunarak tepki gösterdi. Sa'ar, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kaja Kallas, bir süredir İsrail Devleti'ne karşı takıntılı ve utanç verici bir adaletsizlikle hareket etmektedir. Son olarak Meksika ziyareti sırasında İsrail'i Güney Afrika'da hüküm sürmüş ırkçı apartheid rejimiyle karşılaştırdığı kamuoyuna duyuruldu. Bugüne kadar kendisinden herhangi bir yalanlama, açıklama veya yanıt gelmemiştir. İsrail Dışişleri Bakanı olarak, Orta Doğu'nun tek demokrasisine yönelttiği bu kan iftirasını geri alana kadar Bayan Kallas ile tüm iletişimi kesmekten başka çarem kalmamıştır."

KALLAS'TAN "İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM" VE "DİYALOG" YANITI

İsrail'in ilişkileri kesme kararına sosyal medya üzerinden yanıt veren AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise "diplomasi ve diyalog" vurgusu yaparak, "AB'nin resmi politikasını" hatırlattı. Kallas, Sa'ar'a hitaben şunları kaydetti:

"Sevgili Gideon, bildiğiniz üzere AB ve İsrail'i bir araya getiren pek çok şey var. Diyaloğumuzu değerli buluyorum ve saygılı, yapıcı bir şekilde devam etmeye açığım. Diyalog, özellikle farklılıklar ortaya çıktığında diplomasinin temelidir. Orta Doğu'ya barışı getirmek için iki devletli çözüm hala tek uygulanabilir yoldur. AB, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerini kınamış ve bu yerleşimlerin o hedefe ulaşmayı giderek zorlaştırdığını belirtmiştir. Bu, AB'nin tutumudur."

"SÖYLEDİYSENİZ ARKASINDA DURUN, SÖYLEMEDİYSENİZ REDDEDİN"

Kaja Kallas'ın İsrail'in yerleşim politikalarını eleştiren ancak kendisine atfedilen "apartheid" (ırk ayrımcılığı) suçlamasına doğrudan değinmeyen açıklamaları, Tel Aviv hattında krizi derinleştirdi. Kallas'ın yanıtına da tepki gösteren Sa'ar, "Eğer bu iğrenç ve iftiracı beyanları gerçekten yaptıysanız arkasında durun, yapmadıysanız bunu açıkça reddedin" çağrısında bulundu.

"Kallas'ın açıklamalarında iddiaları reddetmekten veya kınamaktan kaçınmasının her şeyi anlattığını ve bu ifadelerin AB'nin resmi tutumunu da yansıtmadığını" savunan Bakan Sa'ar, "Bu belirsizlik bulutu ortadan kaldırılana kadar AB ile olan iletişimi kesme kararlarının arkasında duracaklarını" vurguladı."

Kaynak: ANKA