ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail 70 Bin Yedek Askeri Göreve Çağırdı

Güncelleme:
İsrail, artan bölgesel gerilimler ve güvenlik riskleri nedeniyle yaklaşık 70 bin yedek askeri göreve çağırdı. Yedek askerler, hava savunma sistemlerini güçlendirmek ve olası saldırılara karşı sınır hatlarını korumak amacıyla görevlendirilecek.

( ANKARA ) - İsrail, artan bölgesel gerilimler ve güvenlik riskleri nedeniyle yaklaşık 70 bin yedek askeri göreve çağırdı.

İsrail ordusundan bir yetkili ABD merkezli Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, 70 bin yedek askerin artan bölgesel gerilimler ve güvenlik riskleri nedeniyle göreve çağrıldığını belirtti.

Çağrılan yedek askerlerin hava savunma sistemlerini ve İç Cephe Komutanlığı'nı güçlendirmek üzere görevlendirileceğini kaydeden yetkili komşu ülkelerden gelebilecek olası saldırılara karşı sınır hatlarında da ilave konuşlandırmalar yapılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
