Erzurum'da yalnız dolaşan ayı yavrusu görüntülendi
Erzurum'un İspir ilçesinde kış uykusundan uyanan bir ayı yavrusu, kırsal alanda yoldan karşıya geçip tepelik alanı tırmanarak görüntülendi. Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Erzurum'un İspir ilçesinde tek başına gezen ayı yavrusu görüntülendi.
Kış uykusundan uyanan ayıların doğadaki hareketliliği sürüyor.
Madenköprübaşı Mahallesi civarındaki kırsal alandaki yoldan karşıya geçen ayı yavrusu, tepelik alanı tırmandı. Görüntülenen yavru, bir süre dinlendikten sonra tepeyi aşarak gözden kayboldu.
Bazı vatandaşlar da yavrunun gidişini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri