İspir'de Heyelan Nedeniyle 70 Daire Tahliye Edildi

ERZURUM'un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolda derin çatlaklar oluştu. Bölgedeki 7 apartmanda 70 daire tahliye edildi. AFAD ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı.

İspir'de geçen yıllarda da heyelan yaşanan Yukarı Mahallesi'nde dün yine zeminde hareketlenme yaşandı. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgedeki 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşlar yakınlarının yanına ya da pansiyonlara yerleştirildi. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sismik inceleme başlattı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin sıkıntılı bir alan olduğunu söyledi. Uzmanların üst zemini sert alt zemini gevşek olduğunu belirttiği bölge için gereken tedbirin alınacağını belirten Coşkun, "AFAD, olaya el koydu. Bizim burayla ilgili bir çalışmamız vardı. Bölgede hareketlenme oldu. AFAD ve ilgili birimlerle görüştük. Hiçbir binada kirişlerinde, statiğinde bir problem söz konusu değil. Tedbir amaçlı vatandaşları geçici bir süre akrabalarının yanına ya da pansiyonlara taşıdık. AFAD bölgede sismik inceleme yapıyor" dedi.

Haber: Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum),