İspir'de baraj suyunun oluşturduğu şelale mest ediyor - Haberler

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İspir'de baraj suyunun oluşturduğu şelale mest ediyor

İhlas Haber Ajansı - Nejdet Yılmaz - Güncel
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İspir'de baraj suyunun oluşturduğu şelale mest ediyorERZURUM Erzurum'un İspir ilçesinde bulunun Arkun barajının dolmasıyla oluşan doğal şelale manzarasıyla büyülüyor.

İSPİR, ERZURUM (İHA) - İspir'de baraj suyunun oluşturduğu şelale mest ediyor

ERZURUM Erzurum'un İspir ilçesinde bulunun Arkun barajının dolmasıyla oluşan doğal şelale manzarasıyla büyülüyor.

Erzurum'un İspir ilçesi Karakamış dağları arasından akan Çoruh vadisi üzerinde bulunan Arkun barajının dolması ile birlikte oluşan doğal şelale görenleri manzarasıyla şaşırtıyor. Kartpostalları aratmayan doğa görüntüsü barajdan akan suyu ile birleşince ortaya görsel şölen çıkıyor. İspirliler eşsiz manzaranın doyumsuz olduğunu belirterek, herkesin bu doğal güzelliği yerinde görmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

İhlas Haber Ajansı / Nejdet Yılmaz - Güncel

Erzurum, Baraj, İspir, Güncel, Haberler

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