İspir'de 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı Sergisi Açıldı

İspir'de 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı Sergisi Açıldı
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Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda, Türkiye ve Türk Dünyası'ndan sanatçıların yaptığı 35 eserden oluşan sergi açıldı. Serginin açılışı, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm'ün sunumuyla gerçekleşti. Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Erzurum'un İspir ilçesinde düzenlenen 8. Çoruh Plastik Sanatlar Çalıştayı'nda yapılan 35 eserden oluşan sergi açıldı.

Yeni İspir Müzesi'nde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Türk Dünyası Turizm Başkenti Erzurum Koordinatörlüğü ve İspir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen çalıştayda Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tataristan'dan katılan sanatçıların yaptığı 35 eserin yer aldığı serginin açılışı, Genel Sanat Yönetmeni Ümit Yaşar Gözüm'ün sunumuyla başladı.

Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, dağların yer yüzünün çivisi, milletin çivisinin de kültür ve sanat olduğunu belirterek, "Biz geçmişten bu güne kendimizi var ettik. Buraları en iyi şekilde temsil ettik. Kültüre, sanata devam etmeliyiz ki bizden sonraki kuşaklara kendimizi ifade edebilelim. Bu manada bu çalıştayın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu kıymetli eserler gelecek kuşaklara bizleri hatırlatacak." dedi.

EİT Koordinatörü Muharrem Çığlık da Erzurum'da EİT koordinatörlüğünde aktivitelerin tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından sanatçıların çalıştayda kendi üsluplarında ürettikleri Türk ve Anadolu mitolojilerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Sergide Türk dünyası sanatçılarıyla çalışma fırsatı bulan İspirli çocukların kendi ruhsal ve içsel düşüncelerini yansıttıkları tablolar da yer aldı.

Programa, Pazaryolu Kaymakamı ve İspir Kaymakam Vekili Zekeriya Murat Şahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Koçan, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AK Parti İspir İlçe Başkanı Muhittin Çakır, MHP İspir İlçe Başkan Vekili İsrafil Yiğit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, ressamlar, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel
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