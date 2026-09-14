Isparta -Yeni eğitim öğretim yılı bandolu yürüyüşle başladı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 2026- 2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen açılış programında öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla bando eşliğinde yürüdü.

Eğirdir Muazzez ve Yaşar Şapçı İlkokulu tarafından düzenlenen 2026- 2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Şenliği gerçekleştirildi. Program kapsamında İstiklal Marşı'nın okunması ve açılış konuşmalarının ardından öğrenciler, bando eşliğinde ilçe sokaklarında yürüyüş yaptı. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, vatandaşların ilgiyle izlediği yürüyüşte renkli görüntüler oluşturdu. Açılış etkinliklerinde öğrenciler için çeşitli aktiviteler de düzenlendi. Anasınıfları heykel oyunu, 1'inci sınıflar sandalye kapmaca, 2'nci sınıflar halat çekme, 3'üncü sınıflar çuval yarışı ve 4'üncü sınıflar balon taşıma yarışmalarıyla eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı