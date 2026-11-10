Isparta Yalvaç'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

Isparta Yalvaç'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Hüyüklü kasabası girişinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
T.A. (37) idaresindeki 68 AAL 223 plakalı otomobil, Hüyüklü kasabası girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA