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Isparta Yalvaç'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Isparta Yalvaç'ta kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Hüyüklü kasabası girişinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, sürücü ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

T.A. (37) idaresindeki 68 AAL 223 plakalı otomobil, Hüyüklü kasabası girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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