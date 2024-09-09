Isparta'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın Naaşı Uğurlandı
Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın naaşı, Isparta Havalimanı'na getirildi. Burak Büyükçaylı'nın cenaze töreni için hazırlıklar devam ediyor. Aile ve yakınları, şehidin naaşını karşılamak için havalimanında toplandı.
ISPARTA Tunceli'deki trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı'nın naaşı Isparta Havalimanı'nda
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel