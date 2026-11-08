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Isparta Sütçüler'de mahsur kalan 2 Polonya vatandaşının bu gece kurtarılması planlanıyor

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Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 2 Polonya vatandaşı için Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Dronla yeri belirlenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, bu gece kurtarılmalarının planlandığı bildirildi.

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da 2 Polonya vatandaşı mahsur kaldı.

Yazılı Kanyon'a giren iki Polonya vatandaşından haber alınamaması üzerine Isparta AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Dronla yapılan çalışma sonucunda yeri belirlenen kişilere ulaşmak için ekiplerin bölgeye gönderildiği öğrenildi.

Isparta AFAD İl Müdürü Bilal Öztürk, AA muhabirine, kaybolan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bu gece kurtarılmalarının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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