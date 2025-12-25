Haberler

Eğirdir Gölü'nün ekolojik sorunları animasyonla anlatılacak

Isparta Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi öğrencileri, Eğirdir Gölü'nün ekolojik sorunlarını dijital sanatla anlatacak bir proje hazırladı. Proje, uluslararası Skill.ED 2025 programında Türkiye'yi temsil edecek.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, Eğirdir Gölü'nün karşı karşıya bulunduğu ekolojik sorunlar dijital sanat ve animasyon filmi aracılığıyla ele alınacak.

Gelecek yıl ocakta başlaması planlanan ve 10 ay sürecek projede, 20 gönüllü öğrencinin katılımıyla bir dijital atölye kurulacak. Atölye çalışmaları kapsamında, "Lake Eğirdir: Beauty Divided in Two" temalı kısa bir animasyon filmi hazırlanacak.

Öğrenciler, eğitim, sürdürebilirlik ve toplumsal gelişim alanlarında uluslararası bir vakıf olan Kronospan Foundation tarafından yürütülen skill.ED 2025 eğitim programında, Isparta ve Türkiye'yi uluslararası platformda temsil edecek.

Proje ile öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarının yanı sıra dijital üretim, görsel anlatım ve animasyon alanlarındaki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
