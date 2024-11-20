Isparta'nın Gül Bahçeleri Sonbaharda Renk Cümbüşü Sunuyor

Isparta'da gül bahçeleri, pembe renklerden sonra yeşil, sarı ve turuncu tonlarıyla sonbahar renklerine büründü.

Doğası ve tarihi ile ön plana çıkan kentin Aksu ve Eğirdir ilçeleri sonbaharda doğa fotoğrafçılarının ve yürüyüş gruplarının uğrak yeri olmaya devam ediyor.

İlçelerin yaylalarında bulunan gül bahçeleri, ilkbaharda açan gülleri ve sonbaharda yapraklarının pastel renge bürünmesiyle güzel görüntü ortaya çıkıyor.

Dedegöl ve Anamas dağlarının etekleri ve Eğirdir Gölü'nün çevrelediği bu bölgedeki gül bahçeleri rengini kahverengi tonuna bıraktı.